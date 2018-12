Parlons Business - Un peu de solidarité à la veille des fêtes - 21/12/2018

Vendredi 21/12 : Un peu de solidarité à la veille des fêtes En trois ans, 2015, 2016 et 2017, année pour laquelle on a les derniers chiffres, la Fondation Roi Baudouin a soutenu chaque année entre 2.000 et 2.500 individus et organisations pour un montant moyen de 6.000 euros. Faites le calcul, c’est assez impressionnant : ça fait plus de 40 millions d’euros. Et ça augmente chaque année. La Fondation Roi Baudouin soutient les initiatives en faveur des enfants, des jeunes, des personnes en situation de précarité et des groupes vulnérables. Ce sont ses cibles prioritaires. Et dans 75 % des cas, c’est très simple : si la Fondation Roi Baudouin n’était pas intervenue, le projet n’aurait jamais vu le jour. C’est dire si ce soutien est capital, essentiel pour la plupart des initiatives à caractère social qu’elle soutient. Ce n’est pas tout : les deux tiers des bénéficiaires du soutien de la Fondation Roi Baudouin le font en dehors de leur activité principale. Cela fait chaud au cœur, des chiffres comme ça, à la veille des fêtes où la solidarité est mise en avant. Nous vous souhaitons une excellente fin d’année et à l’année prochaine.

