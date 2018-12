Parlons Business - Déceler les problèmes psycho-sociaux - 20/12/2018

Jeudi 20/01 : Déceler les problèmes psycho-sociaux Ce n’est pas un sujet léger, ni un sujet facile : les problèmes mentaux dans les entreprises, comme le burn-out, la dépression, le stress, l’anxiété, les angoisses, tout ça, c’est du réel au quotidien et ça met souvent les entreprises, de même que les organisations et les administrations, devant des problèmes pour lesquels elles sont souvent désarmées. Comme il vaut mieux prévenir que guérir dans ce domaine comme dans tant d’autres, Mensura, une société spécialisée dans la prévention et la protection au travail, a procédé à une enquête auprès de 500 dirigeants d’entreprises et responsables des ressources humaines. Les chiffres sont très parlants : lorsque la cause de l’absentéisme est connue (ça n’est pas toujours le cas), la première cause, ce sont les problèmes mentaux, surtout le stress et le burn-out. Les accidents de la vie, maladie, deuil, viennent après. La dépression aussi. Il y a donc un gros problème de stress et de burn-out. Hélas, même si prévenir vaut mieux que guérir, il n’y a qu’une entreprise sur trois qui a un plan de prévention des maladies mentales. Apparemment, à cause du tabou qui entoure la chose. Alors que les spécialistes ne manquent pas qui proposent des formations aux premiers secours en santé mentale. S’il y a un tabou, ce n’est sûrement pas dans notre chef puisque nous vous en parlons. Stress, burn-out, attention, que l’on soit salarié, dirigeant d’entreprise ou indépendant, ne prenez jamais ce type de difficulté à la légère.

Émission Parlons Business