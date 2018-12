Parlons Business - L’aéroport de Bruxelles, un pôle économique majeur - 19/12/2018

Mercredi 19/12 : L’aéroport de Bruxelles, un pôle économique majeur Lorsque pour prendre des vacances bien méritées vous prenez l’avion à l’aéroport de Bruxelles, dont le nom officiel est « brussels Airport », vous ne pensez pas au fait que cet aéroport est le 2ème pôle de croissance économique du pays – après le port d’Anvers. Et c’est normal. Vous pensez à vos vacances. Et bien, comme nous ne sommes pas en période de vacances, pas encore, c’est le moment de s’intéresser à cet aéroport où travaillent quotidiennement 20.000 personnes. Vous avez bien entendu : 20.000 personnes. Et il n’est pas question d’en rester là puisque 500 postes sont vacants. Ces chiffres ont été publiés par Aviato, la société qui centralise entre autres toutes les informations sur les possibilités d’emploi à l’aéroport en collaboration avec les organismes flamands et bruxellois qui sont concernés comme le VDAB, Actiris, la province du Brabant flamand, le VOKA, etc. Les employeurs aussi peuvent s’adresser à Aviato pour rechercher, présélectionner et former les futurs candidats aux multiples postes vacants dans les entreprises. Si vous êtes intéressé, une seule adresse, www.aviato.com

Émission Parlons Business