Parlons Business - On recrute dans le chauffage - 18/12/2018

Mardi 18/12 : On recrute dans le chauffage Tout le monde le sait, la construction manque de bras. C’est vrai en plus, le patronat du secteur vient encore de le rappeler. Mais il n’y a pas que la construction, on manque aussi de bras dans un secteur dont on parle moins, celui du chauffage, de la ventilation et de la climatisation. Selon l’organisation professionnelle du secteur, 90 % des entreprises ne sont pas en mesure de répondre à la demande de la clientèle parce que, tout simplement, elles ne trouvent pas les collaborateurs qu’elles cherchent. C’est même plus grave que ça, l’organisation professionnelle en question, Techlink, regroupe aussi les entreprises d’installation d’électro, de sécurité, de domotique, de traitement de l’eau, de ramonage, et ce n’est pas fini. Et bien, tous ces gens rencontrent de grosses difficultés pour trouver des collaborateurs et étoffer leurs équipes. A tel point qu’elles font tout pour conserver leurs collaborateurs actuels, parce que ces collaborateurs peuvent devenir des concurrents. Figurez-vous que 55 % de ceux qui quittent l’entreprise qui les employait le font pour devenir indépendant et créer leur propre entreprise. Bref, on recrute dans le secteur du chauffage, de la ventilation et de la climatisation.

Émission Parlons Business