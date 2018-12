Parlons Business - Enactus - 17/12/2018

Lundi 17/12 : Enactus Enactus est un acronyme qui combine entrepreneuriat, action et « us », nous en anglais. C’est aussi le nom d’une ONG qui soutient les étudiants qui veulent entreprendre pour les autres, pour façonner un monde meilleur. Ça n’est pas un slogan, c’est un des 17 objectifs des Nations Unies pour un avenir meilleur et plus durable. Ça fonctionne super bien, y compris dans notre pays. Dans le monde, les chiffres sont impressionnants : 72.000 étudiants en provenance de 1.730 universités qui s’investissent dans un des 3.800 projets qui ont été sélectionnés. C’est très varié comme projets, l’installation en Tanzanie d’un système d’aquaculture alimenté par l’énergie solaire, la construction au Nigéria d’une école au moyen de débris et de déchets, des toilettes préfabriquées en Inde, je m’arrête là. La Belgique est devenue le 37ème pays à rejoindre l’ONG Enactus, c’était au mois d’octobre dernier. C’est donc récent et ça n’est pas encore tout à fait en place. Mais rien ne vous empêche de taper « enactus » dans votre moteur de recherche et de surfer sur ce que cette ONG a d’ores et déjà réalisé. Je vous le rappelle, Enactus, c’est e n a c t u s.

Émission Parlons Business