Parlons Business - Prolongation disponibilité (Source : Easy Pay Group) - 13/12/2018

Depuis le 1er décembre dernier, les nouveaux prépensionnés sont plus nombreux à devoir rester disponibles pour le marché du travail. La réglementation en matière de reclassement professionnel prévoit deux régimes, un régime général, qui date de 2014, et un régime spécial, c’est celui-là qui vient d’être modifié. Le ou la salariée qui tombe sous le coup d’un de ces deux régimes doit pouvoir bénéficier d’un reclassement professionnel que l’employeur doit prolonger. C’est un peu compliqué à expliquer. Pour savoir si vous êtes concerné par cette prolongation de la disponibilité, il y a deux chemins différents. Si vous êtes employeur, renseignez-vous auprès de votre association professionnelle ou de votre secrétariat social. Si vous êtes salarié, renseignez-vous auprès d’un de vos représentants au conseil d’entreprise. En gros, mais en très gros, ce sont surtout les salariés qui ont moins de 62 ans ou moins de 42 ans de carrière qui sont concernés. Par contre, il y a dispense pour ceux qui exercent un métier lourd, qui travaillent la nuit, etc. Mais, je vous l’ai dit, c’est assez compliqué, donc renseignez-vous.

Émission Parlons Business