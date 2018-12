Parlons Business - Diversité (Source : Boston Consulting Group, Total) - 12/12/2018

S’il est une chose que la chimie nous apprend, c’est bien le pouvoir de la diversité. L’interaction entre les 118 éléments du célèbre tableau de Mendeleïev engendrent plus de 144 millions de substances chimiques uniques. Et bien, dans les entreprises aussi, c’est la diversité qui permet d’associer intérêts communs et résultats économiques. C’est du moins ce que nous apprend une étude réalisée par un consultant, Boston Consulting Group, sur un cas précis, celui du groupe pétrolier Total. Cette étude montre qu’une plus grande diversité est synonyme d’innovations plus fortes et de profits plus élevés. La direction du groupe pétrolier n’y va pas par quatre chemins : nous prenons l’engagement de promouvoir l’inclusion et la diversité, dit-elle. Avec la ferme intention de passer à l’action. Première étape : recruter de manière diversifiée. Deuxième étape : faire en sorte que chaque salarié se sente pleinement soutenu dans son environnement professionnel, quels que soient son origine et son parcours. Exemple, mais ça n’est jamais qu’un exemple, il y en a beaucoup d’autres, le nombre de femmes cadres supérieures est passé en quelques années de 6 à 21 %. Et ça n’est pas fini.

Émission Parlons Business