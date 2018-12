Parlons Business - RSE : mode ou business modèle du futur ? (Source :CSR Monitor, Maison des...

La responsabilité sociétale des entreprises, en abrégé RSE, est considérée par un nombre grandissant de dirigeants et de cadres d’entreprise comme une stratégie gagnante, voire comme LE bizness model du futur. En fait, une enquête réalisée auprès de 640 petites et grandes entreprises montre qu’il y a trois groupes d’entreprises. Le premier groupe, 54 % des entreprises sondées, croit dur comme fer à la RSE et développe ses activités de manière durable. Un deuxième groupe, 29 % des entreprises, est constitué de pragmatiques : oui, la RSE, c’est pas mal, ça peut être positif, mais ça a un coût. Le troisième et dernier groupe, 17 %, ce sont les entreprises dont les dirigeants ne croient pas à la RSE. Mieux, ou pire, ces dirigeants-là croient que le développement durable est un concept qui va disparaître. Ah, un mot encore : la RSE a plus de succès auprès des grandes entreprises (70 %) que des petites (66 %). Mais, comme vous l’entendez, la différence n’est pas très grande.

Émission Parlons Business