Parlons Business - Clignotants ? Attention, danger ! (Source : Centre pour entreprises en...

Il existe des clignotants pour les entreprises, comme on peut en voir sur le tableau de bord des voitures, qui signalent : « attention, problème ! » Ces clignotants, ce sont des indicateurs financiers. Et bien, figurez-vous qu’il y a des dirigeants d’entreprise qui sont très attentifs à ces indicateurs chez leurs clients, chez leurs fournisseurs, chez leurs relations, mais pas pour leur propre entreprise. Soit qu’ils ne disposent pas d’un tableau de bord qui leur donne une vision globale, soit qu’ils aient vu mais qu’ils tardent à agir. Or, tout le monde le sait, la plupart des problèmes peuvent être résolus quand on s’y prend à temps. Si vous avez l’impression que votre bizness ne tourne pas comme il le devrait, chute des ventes, trésorerie à sec, ou même un problème de personnel, accident ou maladie, discutez-en avec un consultant externe. Il y a même moyen de le faire gratuitement auprès du Centre pour entreprises en difficulté (NL : Centrum voor Ondernemingen in Moeilijkheden). L’accès est fort simple : tapez sur internet les mots « Centre pour entreprises en difficulté » (NL : « Centrum voor Ondernemingen in Moeilijkheden ») et prenez contact. Figurez-vous que c’est gratuit. Mais il y a une condition : votre entreprise doit être basée dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Émission Parlons Business