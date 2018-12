Parlons Business - Comment reconnaître une entreprise en crise - 07/12/2018

On peut comprendre que lorsque vous traitez avec une entreprise ou un commerçant, lorsque vous passez une grosse commande et vous payez un acompte, on peut comprendre que vous vous intéressiez à la santé de cette entreprise. C’est parfaitement légitime. Comment faire ? Et bien, il y a des signaux qui sont autant de petites lampes rouges qui doivent s’allumer dans votre tête. Toutes ces informations sont disponibles sur des sites spécialisés. Par exemple à la Centrale des bilans de la Banque nationale. Lorsqu’une entreprise avec laquelle vous traitez n’a pas publié ses comptes deux années de suite ou que ses comptes sont négatifs deux années de suite, attention danger. Lorsque ses fonds propres sont inférieurs à 50 % de son capital, idem : attention danger. L’entreprise en question a des dettes fiscales ou des dettes sociales, des retards auprès de la TVA ou de l’ONSS ? Là aussi, attention danger. Il y a une dizaine de critères de ce type qui doivent retenir votre attention. Vous les trouverez sur le site 1819 de la Région bruxelloise. Tapez simplement « 1819 ». On n’est jamais trop prudent.

Émission Parlons Business