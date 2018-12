Parlons Business - Co-créer de la valeur - 06/12/2018

Parfois, les termes qu’on utilise sont compliqués, c’est du jargon et finalement on ne comprend rien. Je vous donne un exemple : comment créer de la valeur dans une optique de responsabilité sociétale ? Je comprends que ces mots puissent entrer par une oreille et ressortir aussitôt par l’autre. Je vous explique, vous allez le voir, ou plutôt l’entendre, ça n’est pas sorcier. Votre entreprise fait chaque année – la période des fêtes est proche – des cadeaux à ses relations, ses clients, ses fournisseurs. Et bien, au lieu d’offrir ce qu’il faut bien appeler des babioles, pourquoi ne pas consacrer le même budget pour resserrer les liens avec le réseau de relations qu’il y a autour de votre entreprise ? Je donne la parole à un dirigeant d’entreprise : « nous n’hésitons pas à envoyer des messages durables à nos relations, clients, fournisseurs et autres. Nous avons ainsi organisé une collecte de marc de café. Ça a donné de très bons résultats ». Le marc de café ainsi collecté a servi d’engrais pour les hortensias du home pour personnes âgées qui est à côté. Ça fait toujours ça de moins en engrais chimiques. C’est peu de choses, mais cela crée de la valeur tout en renforçant le relationnel de l’entreprise.

Émission Parlons Business