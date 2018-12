Parlons Business - Donner un aspect solidaire à un placement - 05/12/2018

C’est une question qu’on se pose souvent : j’ai un peu d’argent que je souhaite investir à long terme et je souhaite que cet investissement ait un aspect solidaire, qu’il soit socialement responsable. Mon banquier me propose d’investir dans un fonds de placement ISR, ISR pour investissement socialement responsable. Un fonds ISR, c’est un fonds qui exclut des sociétés actives entre autres dans le tabac, le pétrole, le gaz non conventionnels et l’énergie nucléaire ou coupables de violations des conventions internationales sur l’environnement, le respect des droits humains, etc. Une fois ce premier tri effectué, on sélectionne dans chaque secteur les entreprises les plus performantes au regard des critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance. Ou alors on opte pour une approche thématique, c’est-à-dire qu’on sélectionne uniquement des sociétés actives dans les secteurs de l’eau, des énergies renouvelables ou de la micro-finance. Certains fonds ISR ont aussi un caractère solidaire : une partie de leurs frais de gestion est versée à des projets sociaux. C’est donc un bon moyen pour investir en ayant impact sociétal. Vous investissez dans un fonds durable et en même temps vous soutenez de manière directe des organismes dont l’objectif est d’avoir un impact positif sur la société ici en Belgique. Coup double donc. Réfléchissez-y.

Émission Parlons Business