Parlons Business - Il y a de plus en plus de jeunes indépendants - 04/12/2018

Quel que soit le contexte, une bonne nouvelle, une nouvelle optimiste, encourageante, ça fait du bien. Par exemple celle-ci : il y a de plus en plus de jeunes indépendants. Les jeunes indépendants, ce sont les 18-30 ans. Ils sont en effet de plus en plus nombreux : quasiment 120.000, un chiffre qui a augmenté de 43 % en dix ans. Les jeunes indépendants représentent aujourd’hui 11 % du nombre total des indépendants. Ça aussi, c’est un record. Qu’est-ce qui peut expliquer ce boom ? D’après un syndicat d’indépendants, il y a d’abord le fait que créer une entreprise, créer son propre emploi, c’est enfin vu de manière positive. Et il y a de plus en plus de sources d’information – que d’ailleurs les starters ne se privent pas de consulter. Il y a aussi ce chiffre extraordinaire : il y a dans notre pays 5.000 jeunes qui cumulent études et activité indépendante. Ils peuvent bénéficier, c’est vrai, du nouveau statut d’étudiant-entrepreneur. Et puis il y a eu la baisse des cotisations de sécu et surtout le tax shelter pour les starters. Le SPF Finances rembourse 30 à 45 % du montant investi en actions d’une PME ou d’une micro-entreprise. Cela marche très fort : il y a eu en 2016 plus de 1.400 financements de ce type. Une bonne nouvelle, je vous disais !

