Parlons Business - RSE - 03/12/2018

Je vous ai déjà parlé de la responsabilité sociétale des entreprises, en abrégé RSE. Je vous propose cette fois d’aborder d’une autre manière cette question qui est stratégique pour toutes les entreprises, du commerce de détail indépendant aux multinationales. Souvent, les indépendants et les dirigeants d’entreprise se disent : « c’est vrai, la RSE, c’est stratégique. Mais par où commencer ? » Je vous propose de travailler avec deux simples questions. Première question : quel est mon rôle dans mon entreprise ? Cela demande évidemment un effort d’analyse pour faire ressortir tout ce qui peut être modifié dans une optique durable. Cela va de la plus petite chose – utiliser dans les imprimantes du papier recyclé – à la plus importante – quelle est l’empreinte écologique de mon entreprise ? Deuxième question : comment puis-je rendre sociétalement responsable mon rôle dans mon entreprise ? Exemple : je suis architecte et je décide de ne plus travailler avec des entreprises dont le comportement est à mes yeux éthiquement discutable, comme le secteur du tabac ou celui de l’armement. Vous voyez ? En travaillant sur ces deux questions, il y a moyen de rendre une entreprise plus responsable sur le plan sociétal.

Émission Parlons Business