Parlons Business - Retail Ecodesign - 30/11/2018

Dans les trois Régions du pays, il y a des administrations qui sont en charge de l’aide aux entreprises. Celle de Bruxelles, baptisée ‘HUB Brussels’, insiste sur un point qui concerne tous les commerçants. Elle le fait avec un titre un peu slogan : « le commerce de demain sera ecodesign ou il ne sera pas ». Qu’est-ce que ça veut dire, être ecodesign ? Plusieurs choses qui toutes concernent de près le comportement des commerçants. Primo, pourquoi ne pas acheter son mobilier sur une plateforme de seconde main ? On y trouve du matériel en parfait état, quasi neuf. Secundo, acheter des matériaux ou du matériel durable. Les commerçants qui débutent ont en général un petit budget. Du coup, autant investir dans ce qui est durable. Tertio, faire un effort sur le plan du design, question de se démarquer de la concurrence. Bref, si vous rassemblez tout ça, ça donne ecodesign, un concept qui va prendre de plus en plus d’ampleur. Pour en savoir plus – et ça vaut le coup -, tapez sur internet les mots ‘ecodesign HUB Brussels’.

Émission Parlons Business