Parlons Business - La RSE pour tous - 29/11/2018

La responsabilité sociétale des entreprises, en abrégé RSE, n’est pas une philosophie abstraite ou de belles valeurs couchées sur papier. C’est du concret, la RSE s’applique au quotidien dans un nombre sans cesse croissant d’entreprises, auprès de leurs dirigeants, de leurs salariés mais aussi de leurs fournisseurs et de tous leurs partenaires. Vous voulez du concret ? En voici. Appliquer la RSE, cela peut commencer par apprendre à tous ses collaborateurs des gestes quotidiens simples, des bonnes pratiques si vous voulez : attention à la consommation d’énergie et d’eau. Chauffage, ventilation, éclairage, on ne gaspille pas. Utilisation des transports en commun plutôt que la voiture individuelle - ou alors recours à des véhicules propres. Recyclage des déchets, recyclage du papier par exemple. Utilisation intelligente du matériel, tasses ou mugs maison plutôt que gobelets en plastique et j’en passe. Ce sont des choses qui sont faciles à mettre en place. Vous imaginez ce que ça pourrait donner si les 869.662 entreprises que compte notre pays s’y mettaient toutes ?

Émission Parlons Business