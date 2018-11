Parlons Business - Le greffe du Tribunal de commerce - 28/11/2018

Beaucoup d’indépendants, de titulaires de profession libérale, beaucoup de dirigeants d’entreprise, de patrons de PME et même de salariés qui s’occupent de l’administration dans leur entreprise peuvent être amenés à se rendre un jour au greffe du Tribunal de commerce. Tous les tribunaux du pays disposent d’un greffe auprès duquel se gèrent les petites choses, comme le changement d’adresse d’un siège social, mais aussi les plus grandes choses comme les litiges entre entreprises ou les litiges entre un particulier et une entreprise, les litiges entre associés, le respect des règles du commerce et de la concurrence ainsi que, mais là on est dans le pire des cas, les faillites et les réorganisations judiciaires. Bref, c’est important. Autre chose : le Tribunal de commerce compte des juges bien sûr, comme tout tribunal, mais ces juges sont assistés par des juges consulaires, c’est-à-dire des représentants du monde des entreprises. D’ailleurs le tribunal de commerce a changé de nom. Il s’appelle depuis le 1er novembre dernier Tribunal de l’entreprise. Tapez sur internet « Tribunal de l’entreprise » et vous découvrirez tout ce que ce tribunal et son greffe peuvent faire pour vous.

Émission Parlons Business