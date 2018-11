Parlons Business - Combien gagne un jeune entrepreneur ? - 27/11/2018

Un grand quotidien publie chaque semaine l’itinéraire d’un starter, jeune diplômé ou jeune entrepreneur. C’est fort intéressant parce que cela donne une idée de ce que fait et de ce que gagne quelqu’un qui démarre dans la vie professionnelle. Prenons l’exemple de Jean qui a répondu positivement aux appels du pied d’un de ses amis : « je me lance sur le marché de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Tu viens avec moi ? » Jean a répondu positivement. Il s’occupe du commercial et des finances. Salaire actuel : par mois 1.000 euros nets et 500 euros d’avantages extra-légaux. « Au départ, on ne se payait même pas. Heureusement, on était encore étudiants et on vivait chez nos parents. Aujourd’hui, on pourrait se payer plus, mon ami et moi, mais nous préférons réinvestir dans notre entreprise ce que nous gagnons ». Jean le reconnaît, il travaille plus que celui ou celle qui fait un « nine to five », mais voilà, quand on aime on ne compte pas. Et Jean adore son travail et surtout il considère que sa participation dans l’entreprise qu’il a contribué à construire est plus importante que son salaire. Beau message, non ?

Émission Parlons Business