Parlons Business - Package salarial flexible - 22/11/2018

Quand on pianote sur internet, on tombe parfois, je dirais même souvent, sur des pépites, des informations dont on ne soupçonnait même pas l’existence. Exemple : cette étude d’un grand nom de la gestion des ressource humaines qui porte sur la manière dont les salariés voient, ou plutôt apprécient leur package salarial, c’est-à-dire non seulement leur salaire annuel, double pécule et prime de fin d’année, mais aussi ce qu’on appelle les avantages extra-légaux comme les chèques-repas, les plans de pension ou les congés supplémentaires. Attention : les chiffres qui suivent décoiffent. Plus de la moitié des salariés belges, 57 % exactement, voudraient avoir leur mot à dire dans la composition de leur package salarial. Le problème, c’est que du côté des employeurs on ne voit pas les choses de la même manière : 91 % des employeurs estiment que c’est à eux et à eux seuls que revient le contrôle des avantages extra-légaux octroyés à leur personnel. Autrement dit, les salariés n’ont leur mot à dire que dans 9 % des cas. Notez que dans l’ensemble, près de 60 % des salariés belges sont satisfaits de leur package salarial. C’est mieux que dans les autres pays d’Europe. Ceci dit, un peu de concertation ne ferait peut-être pas de tort.

Émission Parlons Business