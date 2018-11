Parlons Business - RSE suite - 21/11/2018

Je vous ai parlé ces jours derniers de la responsabilité sociétale des entreprises, connue sous l’appellation de RSE. Si votre entreprise décide de s’engager sur cette voie, attention à un point : votre communication. Contrairement à ce qu’on pourrait croire, ne communiquez pas trop rapidement. Faites en sorte que vous soyez en mesure de présenter des résultats concrets, mesurables. Il y va de votre crédibilité. Vous communiquez trop tôt, par exemple sur les objectifs que vous poursuivez ? Attention, on pourrait vous taxer de « greenwashing », c’est-à-dire de céder à la tentation facile de ne faire les choses que superficiellement. Ce serait dommage : vos intentions sont bonnes, mais votre communication se retourne contre vous ! De plus, il n’y a pas de raison que vous monopolisiez cette communication. Dans l’esprit de la responsabilité sociétale des entreprises. Laissez-en une partie pour vos parties prenantes, personnel, relations, clients, actionnaires, pouvoirs locaux, etc

Émission Parlons Business