Parlons Business - La consommation de matières premières va augmenter - 20/11/2018

L’OCDE, alias l’Organisation de coopération et de développement économique, qu’on appelle aussi le « think tank » des pays développés puisqu’on y retrouve la plupart des pays d’Europe, l’Amérique du Nord mais aussi le Japon ou la Corée, au total une centaine de pays, et bien l’OCDE vient de publier une étude dont on ne sait pas trop s’il faut en penser du bien – il y a des éléments positifs – ou du mal – il y a des éléments négatifs. Je préfère vous le dire tout de go : cette étude dit clairement que l’utilisation des matières premières devrait doubler d’ici 2060 parce que l’expansion économique l’exige et que cela va de pair avec l’élévation du niveau de vie et l’augmentation de la population. Nous, les terriens, nous devrions être 10 milliards d’ici 2060. Avec cet impact dont on ne peut que penser du bien : le revenu moyen par habitant de la planète devrait rejoindre le revenu moyen des pays de l’OCDE, dont il faut rappeler qu’on l’appelle parfois le club des pays riches. La contradiction est frappante : oui à l’élévation du niveau de vie, qui oserait s’y opposer, non à l’épuisement des ressources de la terre. Pour sortir de ce dilemme, lisez cette étude de l’OCDE. Elle est disponible sur son site.

