Parlons Business - RSE suite - 19/11/2018

Toute initiative prise dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises, en version abrégée RSE, qu’on appelle aussi « CSR » pour « corporate social responsability » (Isabelle : je te fais confiance), doit s’appuyer sur l’activité de l’entreprise. Pour une banque par exemple c’est financer l’économie. Comment mener à bien cette mission de la manière la plus durable possible ? Pour une entreprise de nettoyage c’est plus simple : comment faire ce métier en économisant l’eau et en utilisant le moins de produits polluants possible ? Ces deux exemples montrent que quel que soit votre domaine d’activité, vous pouvez opérer des choix et faire des gestes qui s’inscrivent dans la durabilité. Votre entreprise peut même faire plus, en ne se limitant pas à réduire son impact négatif, mais en produisant un effet positif. Pour être créatif sur ce plan, n’hésitez pas à consulter votre personnel, vos actionnaires, vos clients, et même vos fournisseurs. C’est du choc des idées que jaillit la lumière.

Émission Parlons Business