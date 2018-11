Parlons Business - Congé-éducation - 16/11/2018

Vendredi 16/11 : Congé-éducation Le congé-éducation payé, c’est un droit dont peuvent bénéficier les salariés pour suivre une formation en s’absentant du travail mais en conservant leur rémunération. Attention, il ne s’agit pas de pas n’importe quelle formation, il faut une formation reconnue. Comme souvent en Belgique, cela fonctionne sur deux étages : l’étage fédéral pour tout ce qui concerne le droit du travail, par exemple le plafond de rémunération ou la protection contre le licenciement, et l’étage régional puisque depuis la 6ème réforme de l’Etat les Régions sont compétentes notamment pour ce qui est du remboursement à l’employeur du congé-éducation. Les pouvoirs concernés sont au nombre de quatre, Région bruxelloise, Région wallonne, Région flamande et Communauté germanophone. Chacun de ses pouvoirs a fixé ses propres règles, ce qui veut dire qu’il faut vous adresser à votre pouvoir régional pour le remboursement des rémunérations et, c’est important, il ne faut pas l’oublier, des cotisations sociales concernées. Un mot encore : les entreprises qui travaillent sur plusieurs régions doivent s’adresser, pour le remboursement du congé-éducation, à chacune des Régions où elles ont octroyé à leur personnel un congé-éducation.

