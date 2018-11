Parlons Business - RSE au quotidien - 15/11/2018

Jeudi 15/11 : RSE au quotidien La RSE, en toutes lettres responsabilité sociétale des entreprises, fait partie de la culture d’entreprise… des entreprises qui décident de l’appliquer. Ce n’est pas obligatoire, mais l’enjeu est considérable puisqu’il s’agit de faire le choix de la durabilité en matière d’environnement et d’économie. Pour vous éclairer, voici quelques bonnes pratiques. Premier exemple : l’entreprise A a décidé de sensibiliser chacun des membres de son personnel à une gestion responsable de l’énergie, que ce soit l’électricité, le gaz, les produits pétroliers et même l’eau. Par exemple l’éclairage des bureaux est relié à une horloge programmée pour être certain qu’il est bien éteint la nuit. Autre exemple : l’entreprise B a fait le choix du déplacement à moindre impact écologique. Le personnel de cette entreprise située à Bruxelles ne paie pas son trajet en train, l’entreprise a négocié avec la SNCB, ce qui permet de promouvoir la combinaison « voiture + train ». Concrètement : chaque membre du personnel se rend en voiture jusqu’à un parking et puis prend le train pour Bruxelles. Avouez que c’est inspirant, alors que parfois ce n’est que peu de choses. Mais les petits ruisseaux font les grandes rivières.

Émission Parlons Business