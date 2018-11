Parlons Business - Cotisation de solidarité auto… même sans auto - 14/11/2018

Mercredi 14/11 : Cotisation de solidarité auto… même sans auto C’est un des grands noms de la gestion des ressources humaines qui le dit : tout employeur est redevable de la cotisation de solidarité ONSS sur les voitures de société… même si cette voiture n’existe pas ! Comment a-t-on pu en arriver à cette situation surréaliste ? La réponse est simple : le régime de cotisation de solidarité sur les voitures de société a été complété en mai dernier par ce qu’on appelle l’allocation de mobilité, plus connue sous l’appellation de « cash for car ». Et bien, la cotisation de solidarité est due sur cette allocation même si le salarié concerné a renoncé à sa voiture de société. C’est pour cela qu’on en arrive à cette situation étonnante : certains n’ont plus de voiture de société, mais leur employeur doit toujours payer cette cotisation de solidarité. Quel en est le montant ? Accrochez-vous : cette cotisation est égale à ce qu’elle était un mois avant l’octroi de l’allocation de mobilité. Je vous renvoie vers votre employeur ou, si vous êtes employeur, vers votre secrétariat social. Les chiffres pour 2019 viennent d’être publiés.

