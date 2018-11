Parlons Business - Richesses détenues par les femmes dans le monde - 13/11/2018

Mardi 13/11 : Richesses détenues par les femmes dans le monde En termes de richesse, c’est-à-dire de revenus et d’actifs qu’elles détiennent, les femmes ont vu leur situation s’améliorer comme jamais au cours du 20ème siècle pour s’établir aujourd’hui à 40 % environ de la richesse mondiale. C’est une progression spectaculaire. Mieux, selon les spécialistes du Crédit Suisse, qui publie chaque année un « Global Wealth Report », cette estimation est supérieure à tout ce qui avait été calculé précédemment. Erreur ? Non, pas du tout. Simplement les statisticiens ont pris en compte les actifs non financiers, c’est-à-dire les actifs qui ne sont pas cotés sur les marchés financiers, par exemple l’immobilier. Or ces actifs sont détenus par les femmes de manière plus équitable. D’où vient cet accroissement de la richesse des femmes ? Les spécialistes du Crédit Suisse l’attribuent à la multiplication des femmes détenant un niveau d’éducation supérieur, à la possibilité de faire carrière et concilier travail et vie de famille. Par contre, il y a encore un point noir : la différence de rémunération.

Émission Parlons Business