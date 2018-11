Parlons Business - La « réunionnite » coûte cher - 09/11/2018

Tous ceux qui travaillent dans les ressources humaines connaissent People Management, la plus importante publication sur les ressources humaines chez nos voisins d’outre-Manche. Quasi 135.000 exemplaires, vous voyez le genre. Et bien, People Management a publié une étude qui montre qu’à peu près la moitié des réunions sont totalement inutiles. Cette étude a été réalisée auprès de 2.000 salariés au Royaume-Uni, en France et en Allemagne, et elle a permis d’établir que tout ce beau monde dépensait 187 heures par an à des réunions. 187 heures, c’est l’équivalent de 23 jours consacrés à des réunions dont la moitié, aux dires même des sondés, sont « improductives ». Inutiles, quoi ! Pourtant, l’étude le montre aussi, les réunions, les séminaires, les colloques, tout cela peut être fort utile, mais pour ça il faut faire en sorte que ce soit utile, et là, c’est une autre paire de manches ! Un tiers des sondés trouvent que les réunions sont trop longues, si bien qu’ils ont décroché. Un quart d’entre eux a même vu des collègues s’endormir ! La solution ? Des réunions plus ciblées auxquelles ne participent que ceux et celles qui doivent impérativement y participer. C’est la voie de la sagesse en cette période de « cost cutting ».

