Parlons Business - Décarbonisation (suite) (Source : URAB) (NL : KBRV) - 08/11/2018

Je vous le disais hier, la « décarbonisation », c’est un must. Sinon notre planète va continuer à se réchauffer avec le risque qu’à la fin du siècle nos descendants finissent par griller comme des saucisses sur un barbecue. Les armateurs belges réunis au sein de l’URAB, l’Union royale des amateurs belges (NL : KBRV, Koninklijke Belgische Redersvereniging), qui savent pertinemment bien que le transport maritime est un gros pollueur, un gros émetteur de CO2, ont créé un groupe de réflexion, le premier au monde, où tous ceux qui sont concernés par le problème peuvent explorer des voies susceptibles de mener à la décarbonisation. Attention, le secteur maritime, c’est un poids lourd, un énorme poids lourd, c’est plus de 90 % du transport de marchandises dans le monde. Il est mondialisé, ce secteur, et justement l’Organisation maritime mondiale, qui représente tous les armateurs de la planète, a mis au point un plan visant à réduire de 50 % sur les trente ans à venir la pollution émise par les milliers de tankers et de cargos qui sillonnent les océans. Et qui polluent beaucoup.

Émission Parlons Business