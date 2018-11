Parlons Business - Décarbonisation dans le secteur du transport - 07/11/2018

Le secteur du transport représente à lui seul plus de 20 % des émissions de CO2 dans notre pays, c’est plus de 25 % de la consommation finale d’énergie dans notre pays et surtout, ça consomme énormément de produits pétroliers. La Febeg (NL : idem), la Fédération belge des entreprises électriques et gazières (NL Federatie van de Belgische Electriciteits- en Gasbedrijven) le dit, l’écrit sur son site : il faut réduire au maximum l’empreinte écologique de la production d’électricité en recourant de plus en plus à l’électricité « décarbonée ». Cet objectif est repris dans le système d’échange des quotas d’émission de l’Union européenne. Ce système a pour but de diminuer les émissions de CO2 des entreprises dites « SEQE » (Isabelle : es-e-cuu-e), pour « Système d’échange de quotas d’émission » (NL : ETS, European Tech Serv). Et ça marche : les émissions de carbone due à la production d’électricité et de gaz ont diminué de 45 % en une dizaine d’années. Seulement voilà, les secteurs « SEQE », ça ne représente qu’un peu moins de la moitié des émissions de CO2 par l’industrie. L’autre moitié est due aux secteurs industriels dits « hors SEQE » (NL : non ETS). Ces secteurs, ce sont le bâtiment, l’agriculture, les déchets et, last but not least, le transport. Allez, chacun doit faire sa part de boulot, sans ça on n’arrivera pas à rafraîchir notre planète.

