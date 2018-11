Parlons Business - Plus de souplesse dans les congés parentaux - 06/11/2018

Depuis le 6 octobre dernier, tous les candidats à un congé thématique bénéficient d’un assouplissement qui doit leur permettre de mieux concilier vie professionnelle et vie privée. Pour rappel, les congés thématiques, ce sont les congés parentaux, les congés pour maladie grave d’un proche et les congés pour soins palliatifs. Qu’est-ce qui change ? La planification de ces congés est désormais plus souple. Par exemple, à côté des congés à mi-temps, à 1/5ème et, c’est nouveau, à 1/10ème, employeur et employé peuvent convenir, c’est un exemple, qu’au lieu de travailler à mi-temps chaque semaine, le bénéficiaire du congé puisse prester une semaine à temps plein et ne pas travailler la semaine suivante. Pour la lettre spécialisée HR Alert, c’est aussi un avantage pour l’employeur parce qu’il lui permet de s’arranger avec son employé pour qu’il travaille aux moments les plus opportuns. Evidemment, il y a une limite : il faut que la moyenne des congés pris corresponde à la réduction des prestations autorisée par la loi. Bon, tout ça c’est un peu compliqué à vous exposer en une minute, mais tous les secrétariats sociaux du pays sont au courant.

Émission Parlons Business