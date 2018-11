Parlons Business - Indemnités forfaitaires - 01/11/2018

Petit rappel qui peut avoir son importance si vous avez du personnel ou si vous-même vous avez des dépenses ou des frais de séjour en Belgique dus à vos déplacements professionnels. Le montant forfaitaire de ces indemnités de séjour vient d’être adapté le 1er octobre dernier. Ces indemnités forfaitaires de séjour sont d’application pour les déplacements et les séjours professionnels des fonctionnaires fédéraux. Mais rien n'empêche un dirigeant d’entreprise, un indépendant ou même un salarié de s’en inspirer, ces frais forfaitaires sont considérés comme une norme sérieuse. Les chiffres maintenant : l’indemnité forfaitaire journalière pour frais de repas est de 17 euros 06 centimes, valables 16 fois par mois maximum. Je fais le calcul à votre place : 17 euros 06 centimes x 16, ça fait 272 euros 96 centimes. C’est le montant maximal de l’indemnité forfaitaire mensuelle. A cela s’ajoutent les frais de logement, et là on est à 128 euros 1 centime par jour. Pour les détails et surtout les conditions à remplir, voyez votre employeur ou, si vous êtes indépendant, votre comptable ou votre secrétariat social.

Émission Parlons Business