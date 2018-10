Parlons Business - Décarbonisation - 31/10/2018

Disons les choses comme elles sont : si la réduction des émissions de CO2 des grandes entreprises industrielles est une priorité des régions depuis bien longtemps, la transition énergétique des PME et des très petites entreprises n’en est encore qu’à ses débuts. Le projet « Easy’Green » de Novallia, une filiale de l’invest wallon Sowalfin, est donc d’actualité. Comment réduire l’empreinte énergétique des petites entreprises qui constituent l’essentiel du tissu économique dans notre pays ? L’urgence climatique s’impose à tous, l’énergie coûte de plus en plus cher, la fiscalité sur les émissions de CO2 va peser de plus en plus lourd. Que faire ? Il y a moyen de réduire de 10 % les coûts énergétiques d’une entreprise en procédant à quelques travaux d’isolation et en revoyant son éclairage par exemple. Concrètement, on commence par un audit énergétique, question de faire le point. Ensuite, on soigne là où ça gaspille. En n’oubliant pas qu’il y a moyen d’obtenir des financements et des subventions pour améliorer la performance énergétique des bâtiments industriels, par exemple en installant des panneaux photovoltaïques. Un patron qui « décarbonise » son entreprise est un patron qui n’en vaut pas deux, mais plusieurs.

Émission Parlons Business