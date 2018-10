Parlons Business - Faux indépendant - 30/10/2018

Ceci est une histoire vraie. Comme un salarié coûte plus cher qu’un indépendant en protection sociale et que rien n’interdit d’embaucher un indépendant pour autant que la réalité corresponde à ce qui a été convenu entre les parties, trois compagnons décident d’élargir leur actionnariat à un quatrième, un ouvrier indépendant. Malheureusement, l’indépendant en question est victime d’un accident de chantier. Et c’est là que les choses dérapent. L’auditorat du travail fronce les sourcils, l’ONSS fait une enquête et boum patatras, tout l’édifice s’écroule et les parties se retrouvent devant le tribunal. Qui constate que l’indépendant en question avait un salaire fixe, qu’il utilisait le matériel de l’entreprise et pas le sien, qu’il n’avait rien à dire vu le tout petit nombre de parts qu’il détenait, bref, qu’il était plus salarié qu’indépendant. La justice a condamné l’entreprise en question, en première instance et en appel, à payer les cotisations de sécurité sociale de salarié qui n’avaient pas été payées. On retient : un indépendant, ça doit être un vrai, pas un faux.

Émission Parlons Business