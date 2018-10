Parlons Business - La semaine de 4 jours - 29/10/2018

Vous le savez, tout le monde le sait, le monde économique patauge depuis des lunes dans un débat qui n’en finit pas sur la réduction du temps de travail. Plus exactement la semaine, non pas des 4 jeudis, mais des 4 jours. Une organisation professionnelle bien connue (UCM) a décidé de mettre la question sur la table en quelques lignes, de manière très pragmatique. Si on essaie de voir les choses avec un peu de distance, on doit bien admettre que le chômage reste un gros problème alors que les burn-outs se multiplient chez les indépendants et les salariés qui n’arrivent plus à suivre le rythme. A première vue, le partage du travail pourrait être la solution. Seulement voilà, rien ne dit que le travail soit partageable comme si c’était un grand gâteau, même si certaines expériences à l’étranger, notamment en Suède, ont donné de bons résultats. Hélas, la pierre d’achoppement reste le coût. 5 jours de salaire quand on n’on preste que 4, c’est quasi impayable pour certaines entreprises, notamment les petites, surtout qu’il faut aussi embaucher quelqu’un pour prester ce 5ème jour. On appelle ça l’embauche compensatoire. Croyez-moi, le débat va rebondir. La procédure afférente aux élections sociales de 2020 démarre dans un peu plus d’un an.

Émission Parlons Business