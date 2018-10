Parlons Business - La « smart city » de demain, c’est déjà aujourd’hui - 25/10/2018

Ces deux mots, « smart city », on les entend tellement qu’on finit par ne plus comprendre ce que ça veut dire. La « smart city », c’est la ville intelligente, celle qui développe une urbanisation responsable dans un environnement durable avec des transports et une mobilité intelligentes. Je vous donne deux exemples de technologies appliquées dans une ville intelligente. La première dans une grande ville, Bruxelles et ses 330.000 emplois occupés par des navetteurs, et la seconde dans une plus petite ville, Bruges, où le nombre des touristes qui y entrent en voiture est tel que les habitants n’arrivent plus à trouver une place de stationnement. On commence par Bruxelles et ses feux rouges intelligents qui peuvent être programmés à l’avance, par exemple quand il y a un Sommet européen. Les feux rouges peuvent aussi être commandés à distance sur la base de données réelles, par exemple le comptage de véhicules, question par exemple de rendre plus fluide la circulation des transports en commun. Sans le savoir, vous bénéficiez peut-être de ces avancées technologiques. Bruges maintenant, où la technologie embarquée sur un scooter permet de repérer sur la base du numéro de plaque des voitures qui est riverain et qui ne l’est pas et qui, en n’étant pas riverain, stationne de manière légale ou non. Le scooter en question scanne tous les numéros de plaques qu’il rencontre et les envoie en temps réel à une unité de contrôle. Si vous voulez visiter Bruges, ne vous trouvez pas sur la route de ce scooter sans vous être stationné de manière réglementaire. Vous êtes prévenus.

