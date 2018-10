Parlons Business - Et si on rêvait un peu ? - 24/10/2018

Je voudrais vous proposer aujourd’hui de rêver un peu. Mais de rêver éveillé parce que ce dont je vais vous parler aujourd’hui, et bien ça existe vraiment en Corée du Sud : une ville futuriste qui s’appelle Songdo, qui a été bâtie en partant de zéro, avec des fonds privés et sur un territoire de 610 hectares. 610 hectares, ça n’est pas énorme, c’est 25 fois moins que Bruxelles-Capitale, mais bon, c’est un laboratoire à ciel ouvert. Et qu’est-ce qu’on teste à Songdo ? Tout ce qui tient de la « smart city », c’est-à-dire les technologies digitales et les dispositifs écoresponsables. Je vous donne un exemple : pour résorber autant que possible les problèmes de mobilité, la plaque d’immatriculation de chaque véhicule qui sort de son parking est scannée puis envoyée à une plateforme de gestion qui calcule le nombre de véhicules qui circulent pour optimiser le trafic en temps réel. Ça marche super bien, paraît-il. Surtout que le dispositif est doublé par une foule de capteurs qui transmettent des données en temps réel sur les transports en commun : combien y a-t-il de bus et où sont-ils. Préparez-vous, ça va venir chez nous.

