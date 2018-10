Parlons Business - Boucler la boucle - 23/10/2018

Je vous ai parlé de ces entreprises – ça vaut pour les grandes comme les petites – qui tentent d’emprunter la voie du produit éternel, c’est-à-dire du produit fabriqué au départ de déchets et pouvant lui-même être recyclé par la suite. Je voudrais vous parler aujourd’hui d’une fédération sectorielle qui rassemble 220 entreprises qui placent l’économie circulaire au cœur même de leur fonctionnement. Ne croyez pas que cette fédération, qui porte le nom de « Go4cycle » soit constituée de bobos tardiflores. Non, ces 220 entreprises aident d’autres entreprises qui opèrent dans des secteurs très différents à modifier fondamentalement leurs processus de production. Dans le but de quoi ? Dans le but de prendre la route de l’économie circulaire partout où c’est possible. Et bien, c’est très possible et en de multiples occasions. Pour vous situer les choses, Go4cycle, ça représente 8.000 emplois et un chiffre d’affaires annuel de 2,8 milliards d’euros. Ce n’est pas rien. Mais la porte est toujours grande ouverte pour votre entreprise. Il y a sûrement des choses à faire chez vous. C’est un peu comme l’œuf de Colomb : il suffit d’y penser.

Émission Parlons Business