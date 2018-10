Parlons Business - Le produit éternel - 22/10/2018

Ce qui suit vaut pour les produits évidemment, pas pour les services. Le produit éternel, c’est le produit fabriqué au départ de matières premières neuves qui sont elles-mêmes fabriquées sur la base de déchets. Vous allez dire : oh la la, c’est pas pour moi, ça ! Si, c’est peut-être pour vous. Réfléchissez. Il y a sûrement d’autres exemples ailleurs, dans d’autres villes et dans d’autres domaines d’activité, mais un restaurant à la mode à Bruxelles fonctionne sur ce modèle. Tout le mobilier de la salle a été réalisé au départ de matériaux de déconstruction, un euphémisme pour « déchets » ; les pieds de table viennent des Petits Riens (NL : Spullen Hulp), une entreprise bien connue pour ses activités de recyclage des matériaux les plus divers, et les luminaires ont été fabriqués par une entreprise qui recycle des éléments de plomberie et d’électricité sur les chantiers. Pas mal, non ? Ce n’est pas tout : la vaisselle est de seconde main et les clients qui n’ont pas vidé leur assiette partent avec un « doggy bag » en matériau compostable livré par… la Ville de Bruxelles. Comme vous le voyez, le produit éternel, ce peut être aussi dans votre assiette.

Émission Parlons Business