Parlons Business - « La ville du quart d’heure » - 19/10/2018

L’hyper-proximité, le chrono-urbanisme, la ville du quart d’heure, ça fait un peu jargon. Par contre, quand on vous parle d’accessibilité à tous et à tout moment, là, c’est beaucoup plus clair. C’est surtout interpellant pour tous ceux et toutes celles qui sont bloqués dans les embouteillages et qui chaque jour tentent de s’en extirper en louvoyant. Votre première réaction, ce sera sûrement : « la ville du quart d’heure, où tout serait accessible en une quinzaine de minutes, ça tient du rêve éveillé ». Et bien non, la ville connectée, la « smart city » comme on dit, ça ouvre un nombre infini de perspectives. Vous allez dire : « pour moi aussi ? » Bien sûr. Vous l’avez sûrement remarqué, le vélo, qu’il soit électrique ou non, la mono-roue et même la trottinette électrique se multiplient dans nos villes. Tous ces engins légers peuvent être connectés, ce qui permet, pour les employeurs, pour les salariés et pour les indépendants, de choisir la mobilité la plus efficace, c’est-à-dire le bon moyen de transport et le bon itinéraire. Grâce à la connexion. Tapez « la ville du quart d’heure » dans votre moteur de recherche et vous irez de découverte en découverte.

Émission Parlons Business