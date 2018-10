Parlons Business - Ma stratégie personnelle à l’heure du digital - 17/10/2018

Ça y est, vous vous dites : après tout, pourquoi est-ce que moi je ne proposerais pas mes services - ou mes produits - sur une plateforme numérique ? Bonne question. Maintenant il faut y répondre. Et pour ça, il faut une stratégie. Je préfère vous le dire tout de go : sans stratégie, vous allez droit dans le mur. Votre réflexion stratégique va vous obliger à passer au crible toute une série de choses. Par exemple : quels services – ou quels produits – allez-vous proposer sur cette plateforme ? Ça, c’est encore facile parce que vous connaissez vos produits ou vos services. Mais allez-vous proposer tout ce que vous offrez ou certains produits ou certains services seulement ? Que font vos concurrents ? Autre question capitale : est-ce que mes clients sont sur le web ? Et comment vont-ils savoir que j’y suis, moi ? Comment vais-je les approcher ? Avec mes outils de marketing habituels ? Réfléchissez bien à ça… Autre question, le nerf de la guerre : que va me coûter la présentation de mes services – ou de mes produits- sur cette plateforme ? Quel est mon budget ? Enfin, et ça aussi c’est stratégique, qu’est-ce que je peux attendre de ma présence sur cette plateforme ? Quels sont mes objectifs de vente ? Last but not least, comment mes services – ou mes produits – vont-ils évoluer dans un environnement digital ? Allez, maintenant que vous avez tous les atouts en main, au travail !

Émission Parlons Business