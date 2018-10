Parlons Business - Economie de partage (2) - 16/10/2018

Je vous le disais hier, l’économie collaborative se développe à toute vitesse et les experts (Source : PwC) estiment qu’elle pourrait représenter en 2025 vingt fois ce qu’elle représente aujourd’hui. Fois vingt… vous imaginez ? La question qui se pose pour vous qui caressez le rêve de créer votre entreprise, de devenir indépendant ou tout simplement de proposer vos services, c’est celle-ci : « est-ce que moi j’en serai ? » Réponse : « oui, cela ne tient qu’à vous ». Comment ? Où ? Sur quelle plateforme ? Renseignez-vous autour de vous, cherchez sur le web ou demandez à votre association professionnelle. On en est en plein dans la troisième révolution industrielle et la différence avec les précédentes, c’est qu’on la voit, cette troisième révolution industrielle, elle se passe sous nos yeux. D’accord, vous allez dire, mais concrètement qu’est-ce que je peux faire ? Je vous donne un exemple, la plateforme Listminut, sur laquelle des prestataires de services proposent leurs talents, que ce soit en bricolage, en transport, en informatique et j’en passe. En face, sur la même plateforme, ceux comme vous et moi qui ont besoin de ces services peuvent choisir le prestataire qui leur convient le mieux. Ce n’est pas sorcier, c’est même très simple et vous aussi vous pouvez vous en inspirer. (Source : Bizcover)

Émission Parlons Business