Parlons Business - Economie de partage - 15/10/2018

570 milliards d’euros. Vous avez bien entendu : 570 milliards d’euros. C’est le montant que pourrait représenter l’économie collaborative en 2025. Ce chiffre a été publié par le cabinet d’audit PwC – une source tout ce qu’il y a de plus fiable – et il est juste hénaurme. Pour vous dire, on en est pour le moment à 28 milliards. Ça fera donc 20 fois plus. Et vous, votre chiffre d’affaires sera-t-il inclus dans ces 570 milliards d’euros ? C’est parfaitement possible, mais pour cela il faut innover et se retrousser les manches. L’économie collaborative, cela passe par les plateformes numériques, vous savez, ces plateformes sur lesquelles on peut acheter des biens et des services, mais aussi en proposer. Les plus connues sont Uber, Booking ou Airbnb, mais il y en a des milliers d’autres qui n’ont pas cette taille-là. Certaines entreprises – pourquoi pas la vôtre ? – ont senti d’où venait le vent - même des starts-ups. Je vous donne un exemple, The House of Weddings, une plateforme où ceux et celles qui vont se marier peuvent trouver tous les fournisseurs possibles et imaginables, salle de banquet, DJ, fleurs et j’en passe. Dans votre secteur aussi ça existe sûrement. Renseignez-vous et, allez, zou, vivez avec votre temps.

Émission Parlons Business