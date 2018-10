Parlons Business - « Papy boom » chez les indépendants - 12/10/2018

Chez les entrepreneurs indépendants, on peut vraiment parler de « papy boom », il y a de plus en plus d’indépendants qui ont, comment dire…, une longue expérience. En fait, c’est la génération des gens nés entre 1945 et 1975, la génération des « baby boomers », qui a vieilli. Elle a vieilli, cette génération, mais pas dans sa tête. Le nombre des « papy boomers » qui lancent leur entreprise est de plus en plus élevé. Il n’y a pas de chiffres précis, mais un quinquagénaire belge sur deux pense que créer son entreprise et se lancer comme indépendant au-delà de 50 ans est une opportunité de carrière intéressante (source : Amway Global Entrepreneurship Report 2016). C’est vrai que le contexte est plus favorable aujourd’hui, que ce soit l’assouplissement de la législation sur le cumul entre pension et activité économique ou la motivation nouvelle que constitue le fait de pouvoir valoriser son expérience en étant indépendant. Allez faire un tour sur le site de SeniorFlex, une association qui lutte contre la discrimination à l’égard des séniors et soutient ceux et celles qui souhaitent créer leur bizness. Si l’entrepreneur ou l’entrepreneuse dans l’âme que vous êtes a déjà quelques heures de vol, croyez-moi, ce n’est pas un handicap mais un atout : on peut créer son entreprise à tout âge.

