Parlons Business - La diversité dans le secteur bancaire - 11/10/2018

Si le conseil d’administration d’une banque se compose essentiellement d’hommes blancs dans la soixantaine, et bien « cette banque n’est pas bien placée pour comprendre les nouveaux débouchés qui s’ouvrent dans la société ». Qui a dit ça ? Un banquier (source : Bizcover). Et il n’en reste pas là : « le secteur bancaire est avant tout un secteur humain. Il s’agit de relations, de contacts avec des clients. Des clients qui attendent davantage que les clichés habituels ». Inversons la proposition : si vous-même vous êtes un de ces entrepreneurs féminins, un de ces entrepreneurs d’origine étrangère ou un pensionné qui démarre une nouvelle carrière – il y en a de plus en plus dans notre pays -, vous pouvez faire bouger les choses. Comment ça ? En vous étonnant du manque de diversité dans votre banque – si c’est le cas. En félicitant par contre votre banquier si son équipe comprend des personnes de tous horizons. Le banquier, il est comme vous. Les entreprises qui présentent une grande variété de genres, d’âges et de culture sont mieux armées. Mieux armées pour quoi ? Je cède la parole une dernière fois à notre banquier : « pour affronter l’évolution incroyablement rapide de la société ».

