Parlons Business - Hommes-femmes - 10/10/2018

Le calcul est simple, il tient même de la Lapalissade (NL : evidentie, gemeenplaats) : s’il y a 33 % de femmes entrepreneurs, il y a beaucoup de chances qu’il y ait 77 % d’hommes entrepreneurs. Autrement dit, l’entrepreneuriat, c’est encore et toujours majoritairement une affaire d’hommes. Mais nous ne sommes pas condamnés à en rester là. Pour que l’équilibre s’installe, il y a déjà la base : le nombre des diplôméEs, plus nombreuses que les hommes dans l’enseignement supérieur. Qu’est-ce qui coince alors ? Cécile (c’est son vrai prénom), ingénieur civil et fondatrice de sa boîte de consultance, a sa petite idée sur la question. Si on commençait par cesser de recruter des femmes ou des hommes mais des talents ? Pour Cécile, le ratio hommes-femmes dans la consultance - son secteur - est un non-sujet. Et son conseil d’administration ? Il est composé à parts égales de femmes et d’hommes. Quand on se concentre sur le fait de recruter d’abord et avant tout des talents, la diversité du marché de l’emploi s’impose : femmes, mais aussi origines diverses, âges divers, etc. C’est ce que Cécile a fait : recruter d’abord des talents. Ah, dit-elle, si les médias pouvaient insister là-dessus ! C’est précisément ce que je suis en train de faire, Cécile.

Émission Parlons Business