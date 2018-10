Parlons Business - Management au féminin - 09/10/2018

Je pense que je vous en ai déjà parlé : 33 % des entrepreneurs indépendants sont des femmes. Il faut faire attention à ce qu’on fait dire aux chiffres. Ces 33 %, c’est plutôt stable. Pourtant, ça ne veut pas dire que le nombre des entrepreneurs indépendants du sexe féminin soit stable. Il augmente. Il augmente alors qu’il est stable ? Oui, parce que sa nature a changé. Il y a de moins en moins d’aidantEs et de plus en plus de femmes qui créent leur bizness. Si vous voulez les chiffres détaillés, rendez-vous sur le site de l’Observatoire des PME. Du coup, on peut se poser une autre question : y a-t-il une manière féminine de gérer ses affaires ? On ne va pas grossir la troupe de tous ceux qui ont un avis sur la question. Simplement ceci : selon une publication électronique spécialisée qui s’adresse aux cadres (il s’agit de JDN, le Journal du Net), les femmes doivent davantage se battre que les hommes pour réussir, donc elles se surpassent, donc elles dépassent les hommes. Sympa pour nous les femmes, non ?

Émission Parlons Business