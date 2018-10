Parlons Business - Se calquer sur la composition de la clientèle - 08/10/2018

Un petit mot qui s’adresse plutôt à ceux qui travaillent dans le secteur financier. Là aussi, il y a beaucoup de PME : agences locales, courtiers en assurances, conseillers en placement – entre autres. Et bien, qu’est-ce qu’on peut faire dans une PME du secteur financier pour gagner des points par rapport à la concurrence ? Regardez attentivement de quoi se compose votre clientèle. 20 % des habitants de notre pays ne sont pas nés en Belgique. A Bruxelles, c’est plus encore : pas loin de 50 %. Rapprocher sa force de vente du profil de sa clientèle, c’est devenu un outil de marketing. Votre clientèle est plus âgée que la moyenne - ou plus jeune : faites en sorte qu’elle ait affaire chez vous à des gens plus âgés ou plus jeunes. Il n’y a pas que l’âge, il y a aussi le genre, l’origine, la ou les langues parlées, et je pourrais continuer ainsi tant la liste des diversités est longue. Un bon conseil, la diversité dans votre clientèle implique qu’il y ait aussi de la diversité dans votre force de vente. Ça ne peut que faire du bien à votre chiffre d’affaires.

Émission Parlons Business