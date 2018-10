Parlons Business - Diversité : un plan en quatre points - 05/10/2018

Vendredi 5 octobre 2018 : Diversité : un plan en quatre points Les beaux discours, on en fait aussi dans les PME. Là comme ailleurs. Mais dans les PME, c’est le pragmatisme qui compte. On n’a pas le temps pour le reste. Bref, quand on entend partout « diversité de genre, diversité d’origine, etc », le patron de PME se dit, lui : « d’accord, mais comment je vais faire, moi ? » Et bien voilà la réponse selon le consultant Mac Kinsey. Pragmatisme, réalisme, voilà ce que le patron de PME que vous êtes peut faire. 1. Faites adhérer tous ceux qui travaillent dans votre entreprise à vos objectifs de diversité. L’exemple vient d’en haut, on le sait. Et il doit rejaillir sur le reste, notamment le « middle management ». 2. On sait qu’en ce moment c’est un peu la chasse aux talents. Profitez-en pour attirer chez vous des talents d’origine diverses. L’important, ce n’est pas l’origine, c’est le talent. 3. Transformez votre culture d’entreprise. Faites en sorte que la diversité en fasse partie. 4. Tenez compte de votre terreau local et adaptez votre stratégie à ce qui est votre spécificité. Tout ça peut prendre un peu de temps, mais c’est le bon plan.

Émission Parlons Business