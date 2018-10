Parlons Business - Evolution de la société - 04/10/2018

Jeudi 4 octobre 2018: Evolution de la société Un cinquième de la population de notre pays n’est pas d’origine belge. Et à Bruxelles, c’est encore plus prononcé : 50 % des habitants de la capitale ne sont pas nés belges. Tous ces gens d’origine étrangère, ce sont aussi vos clients. Mais il y a autre chose : la mondialisation fait qu’un entrepreneur liégeois peut fort bien avoir une entreprise chinoise comme principal concurrent. Ça vous contraint à le tenir à l’œil, ce concurrent. Tenez-en compte quand vous recrutez. Ce n’est pas tout : la diversité, je vous l’ai dit, ce sont des chiffres importants chez nous. Tous ces gens qui sont nés ailleurs en Europe, en Asie ou en Afrique, ce sont des clients dont vous devez connaître les besoins, que vous devez approcher de manière spécifique, qui parlent peut-être l’anglais mais pas la langue usuelle dans votre entreprise. Le journal financier L’Echo a consacré un dossier à cet aspect des choses qu’on a trop tendance à négliger. Sa conclusion : les entreprises qui présentent une plus grande diversité parmi leur personnel ou leurs dirigeants sont nettement plus à même de répondre à la variété grandissante de leur clientèle.

Émission Parlons Business