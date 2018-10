Parlons Business - EtudiantEs et diplôméEs - 03/10/2018

Mercredi 3 octobre 2018: EtudiantEs et diplôméEs La reprise économique est là, la plupart d’entre vous le savent ou le vivent dans leur entreprise, sur leurs chantiers ou auprès de leurs clients. Cette reprise économique est telle que dans pas mal de secteurs on manque de bras. C’est un mal endémique dans la construction, mais dans beaucoup d’autres secteurs aussi on manque de bras – mieux, ou pire, c’est la chasse aux talents. Là, je vais vous parler sans fioritures, si vous continuez à engager des hommes, blanc de surcroît, et bien vous risquez de revenir bredouille. D’abord, et ça se vérifie chaque année, dans les filières économiques des universités belges, il y a davantage d’étudiantEs que d’étudiants. Et il y a surtout davantage de diplôméEs que de diplômés. Ce n’est pas fini : une étude de la banque américaine Morgan Stanley nous enseigne que les femmes attachent aussi plus d’importance à l’investissement durable. Et la durabilité, vos clients en redemandent. Vous n’y êtes pas ? Vous risquez d’être sanctionné. Mon conseil est simple : vous recrutez ? Elargissez votre champ d’investigation.

Émission Parlons Business